Unicredit, accordo con B&C Foundation per cessione della posizione di beneficiario ultimo

In linea con la strategia di dismissione delle attività non strategiche, Unicredit annuncia di aver siglato un accordo con la Fondazione B&C per la cessione della posizione di beneficiario ultimo e un accordo relativo a tutti i precedenti diritti nella fondazione. “Siamo molto soddisfatti di aver ristabilito i rapporti commerciali con Unicredit – ha detto Erich Hampel, Presidente della Fondazione B&C – nell’interesse degli stakeholder della fondazione”. Unicredit riconosce che la Fondazione si è impegnata a costituire un comitato nomine indipendente per definire i criteri di selezione dei futuri membri del consiglio di amministrazione. Le condizioni finanziarie dell’operazione non hanno impatti materiali per Unicredit. Entrambe le parti hanno concordato di non divulgare i termini e le condizioni economiche dell’accordo. L’accordo è soggetto all’approvazione delle autorità competenti.