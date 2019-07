A Torino esperti da tutto il mondo per le novità più avanzate sul cervello

Il cervello è una macchina estremamente complessa e ancora in gran parte sconosciuta: alcune delle teorie più affascinanti in filosofia, fisica, matematica, biochimica, neuroscienze, psichiatria e psicologia su questo organo saranno presentate nell’ottavo convegno organizzato dell’Istituto di ricerca “Quantitative and Quantum Dynamics of Living Organisms – Center for Medicine, Mathematics and Philosophy Studies”, con il patrocinio della Società Italiana di Biologia sperimentale e del Politecnico di Torino. Il cervello è una macchina estremamente complessa e ancora in gran parte sconosciuta: alcune delle teorie più affascinanti in filosofia, fisica, matematica, biochimica, neuroscienze, psichiatria e psicologia su questo organo saranno presentate nell’con il patrocinio dellae del

Esperti internazionali si confronteranno su rapporto intestino-cervello, influenza del microbiota su ansia e depressione, architettura e geografia del cervello, coscienza e comportamento, farmaci psicotropi, stress e reti neurali. Il Convegno “The human brain seen from multiple perspectives” si terrà s abato 14 settembre 2019, dalle 8.30 alle 16.00, al Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, Torino.

Parteciperanno:

Gustav BERNROIDER – Department of Ecology and Evolution, University of Salzburg;

David CHALMERS – Department of Philosophy, New York University;

Massimo COCCHI – Dipartimento di Medicina veterinaria, Università di Bologna;

Ted DINAN – Department of Psychiatry and Neurobehavioral Science& APC Microbiome Institute, University College Cork;

Fabio GABRIELLI – Theological Faculty of Northern Italy;

Mark M. RASENICK – Department of Physiology & Biophysics and Psychiatry, University of Illinois College of Medicine, Chicago

Johann SUMMHAMMER – Vienna University of Technology;

Lucio TONELLO – “Paolo Sotgiu” Institute for Quantitative & Quantum Psychiatry & Cardiology Research, Ludes University, Lugano;

Giovanna TRAINA – Dipartimento di Scienze farmacologiche, Università di Perugia;

Jack A. TUSZYNSKI – Departments of Physics, Electrical Engineering, Medical Microbiology and Immunology and Oncology, University of Alberta, Politecnico di Torino;

Ursula WERNEKE – Department of Clinical Sciences, Umeå University.

Il convegno ha il sostegno non condizionante di Bromatech s.r.l., azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per la salute a base di microrganismi.

Bromatech s.p.a. ha una particolare attenzione per la ricerca scientifica e sostiene da sempre i convegni promossi dell’Istituto di ricerca QPP perché crede nell’importanza dell’avanzamento della conoscenza scientifica.