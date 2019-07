Editoria, torna “La Freccia”: Biagio Antonacci e Laura Pausini sono i protagonisti del numero di luglio

La Freccia dedica la copertina di luglio a Laura Pausini e Biagio Antonacci, in un numero del mensile che riserva spazio ad altre grandi coppie dello spettacolo, estemporanee o tanto solide e celebri da entrare nella leggenda. I due cantanti, impegnati in un imponente tour negli stadi italiani, raccontano la storia delle rispettive carriere: Laura, star internazionale dalla potente voce abbonata ai Latin Grammy; Biagio, cantautore che miscela romanticismo e sensualità. dedica la copertina di luglio a, in un numero del mensile che riserva spazio ad altre grandi coppie dello spettacolo, estemporanee o tanto solide e celebri da entrare nella leggenda. I due cantanti, impegnati in un imponente tour negli stadi italiani, raccontano la storia delle rispettive carriere: Laura, star internazionale dalla potente voce abbonata ai; Biagio, cantautore che miscela romanticismo e sensualità.

Apre la rivista il colloquio con la direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda che, per Medialogando, racconta il settimanale femminile più letto in Italia a più di trent’anni dalla sua nascita, oggi al centro di un sistema di eventi e incontri con la propria community, tra informazione e formazione.

Altro specialissimo appuntamento regalato ai lettori della Freccia di luglio è quello con il mito di Placido Domingo. Un’esclusiva intervista al grande tenore che, a 50 anni dal suo debutto nell’anfiteatro scaligero, sarà protagonista, nel duplice ruolo di cantante e direttore d’orchestra, della stagione estiva dell’Arena di Verona. Tra gli impegni una rappresentazione della Traviata, nuova produzione dell’opera con la regia di Franco Zeffirelli, scomparso all’età di 96 anni pochi giorni prima del debutto di questo ultimo lavoro.

Il magazine del Gruppo FS Italiane accompagna i viaggiatori a conoscere poi alcune prestigiose mete e appuntamenti estivi: da Rimini per l’UlisseFest di Lonely Planet a Bari, dalle spiagge dell’Elba alle location di lusso della Campania, fino alle tante Bandiere Blu lungo le coste del Belpaese, per godere del mare italiano anche in treno, insieme a un’ampia selezione di itinerari tra arte, cul­tura, natura e salute, dove non mancano i consigli per una buona estate anche a tavola.

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt diventa una guida d’eccezione che accompagna i lettori de La Freccia nei nuovi spazi delle Gallerie aperti di recente, ampliati e risistemati, dedicati ai maestri della Scuola toscana e veneta del Cinquecento.

Tra i gli appuntamenti da non perdere nelle pagine del mensile ad Alta Velocità la nuova rubrica Un treno di libri, un invito alla lettura a cura di Alberto Brandani, presidente della giuria letteraria del Premio Internazionale Isola d’Elba. Per la rubrica RAILWAY heART spazio alle storie di chi, per lavoro, studio o piacere, viaggia sui treni, e di chi i treni li fa viaggiare, con una selezione di fotografie sui luoghi e i protagonisti dell’universo ferroviario.

Insieme ai personaggi di copertina, tra le pagine del magazine di luglio anche una panoramica su colleghi, amici, fidanzati e compagni d’avventura che offrono una chiave di interpretazione di tante vicende umane, quando la coppia diventa un distillato di emozioni e opposti che si avvicinano. Da John Lennon e Yoko Ono a Stan Laurel e Oliver Hardy, da Giulietta Masina e Federico Fellini alle gemelle Kessler, fino agli inossidabili Syusy Blady e Patrizio Roversi, protagonisti del format sempre vincente Turisti per caso. Sullo sfondo un servizio sulle coppie di fidanzati che, sempre più spesso, scelgono di convolare a nozze in location particolari – dalla Toscana all’Umbria, dalla Puglia all’Alto Adige – alla ricerca di emozioni genuine.

Tra i temi trattati nel nuovo numero de La Freccia anche la mobilità accessibile e l’impegno di FS Italiane per l’inclusione in occasione del Disability Pride. Il 14 luglio per le vie di Roma e, contemporaneamente, a New York, Brighton e in Senegal, sfila il corteo per la rivendicazione dei diritti delle persone con disabilità.

Anche a luglio La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargen to e al bar dei Frecciabianca, accompagnerà tra giochi, fumetti e curiosità il viaggio dei piccoli lettori.