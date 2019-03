Wind Tre, Jeffrey Hedberg: “Con il 5G il futuro è già presente”

Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre, annuncia che la sua azienda “sta realizzando importanti investimenti per 6 miliardi in 5 anni, nel processo di consolidamento e modernizzazione della cosiddetta SUPER RETE 4.5G”. Per il Ceo “Wind Tre apre la strada al lancio del nuovo standard tecnologico e contribuisce alla digitalizzazione del Paese, grazie anche all’attuale infrastruttura ai massimi livelli di prestazioni per qualità e velocità. Quando si parla di 5G, precisa Hedberg, facciamo riferimento a un intero ecosistema, imprescindibile per sostenere innovazione e crescita. Senza infrastrutture di quinta generazione non è possibile supportare la diffusione dei servizi smart più avanzati. Si tratta, aggiunge, di un passaggio cruciale nel percorso di sviluppo economico, che vede la nostra azienda protagonista nella sperimentazione 5G a Prato e a L’Aquila, con l’attuazione di use cases 5G-enabled di grande valore tecnologico e sociale”, ha concluso Jeffrey Hedberg, intervenuto nel pomeriggio a Milano all’evento ‘Road to 5G’, organizzato da Wind Tre insieme a Open Fiber e ZTE presso il ‘Milano Luiss Hub for makers and students’, nell’ambito della seconda edizione di ‘Milano Digital Week’.