Wozniak, co-fondatore di Apple, è preoccupato per il ritardo sugli smartphone pieghevoli

«Apple è stata leader in molte aree, dal Touch ID al Face ID fino ai pagamenti via smartphone. Ma non lo è sui dispositivi pieghevoli e questo mi preoccupa, perché io vorrei davvero uno smartphone pieghevole». Lo ha affermato Steve Wozniak in un’intervista a Bloomberg. Wozniak è ancora un azionista di Apple, ma non ha ruoli operativi. Per cui, da tempo, parla con leggerezza e senza risparmiare critiche alla compagnia.

Il ritardo di Cupertino Wozniak non sarebbe una sorpresa, visto il momento di transizione che l’azienda sta attraversando: «L’iPhone ha avuto avuto così tanto successo da rappresentare l’intero business per molto tempo», ha osservato. Adesso Apple «si sta espandendo» e molte delle strade aperte «sono molto buone». Anche se, ha spiegato, resta parecchio da fare. La Mela, ad esempio, dovrebbe accelerare su Apple TV. Per adesso Wozniak ha ammesso di preferire una concorrente, Roku.

