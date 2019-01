Collezione orologi Locman e Ducati

Dai due iconici marchi quattro modelli sportivi

Locman e Ducati, due iconici marchi, azienda di orologeria dell’Isola dell’Elba il primo e di moto il secondo, lanciano a Pitti Uomo una nuova collezione di orologi sportivi, tecnologici e performanti, una serie per gli appassionati di made in Italy e due ruote. Anche per il lancio della nuova linea, i centri stile delle due aziende italiane hanno lavorato in team, dando vita alla linea di segnatempo che riassume i tratti iconici delle due realtà: anima sportiva, tecnologia d’avanguardia e passione per il design. La nuova linea Locman Ducati è composta da quattro modelli, corrispondenti a meccanismi differenti: il Solo Tempo al quarzo, il Cronografo al quarzo a due contatori (24 ore dell’orologio e minuti del crono), il Cronografo al quarzo con tre contatori (secondi continui dell’orologio, ore del crono e minuti del crono) e il Meccanico Automatico Solo Tempo. Nel design di tutti i modelli ricorre il motivo grafico del cerchio, dettaglio che conferisce dinamicità e leggerezza all’orologio.

Ansa