Salini: Ad, molto soddisfatti per contratto Grand Paris Express

L’amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini, si definisce “molto soddisfatto” per il nuovo contratto da 718,8 milioni di euro per la costruzione di un tratto della Grand Paris Express, un’opera che oggi rappresenta “il piu’ grande progetto di mobilita’ sostenibile in Europa”, ha sottolineato Salini, secondo il quale “questo contratto si aggiunge a un altro che ci era stato assegnato a marzo sempre nell’ambito del sistema metro di Parigi. La citta’ ha avviato un progetto titanico nel settore metro, che entro il 2030 rivoluzionera’ la mobilita’ di Parigi e contribuira’ a supportare la ripresa economica della citta’ e del paese. Questo tipo di progetti mostra come i governi di molti paesi stanno pianificando la loro crescita in funzione anticiclica”.

“Siamo lieti di potere partecipare nella costruzione di una opera cosi’ strategica come il Grand Paris Express in un grande Paese europeo. Questo conferma ulteriormente della strategia di Salini Impregilo di puntare su portfolio derisking, l’efficienza operativa, una gestione di portafoglio dinamica e una solida struttura finanziaria”, ha invece commentato Massimo Ferrari, general manager del gruppo.