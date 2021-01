Poste Italiane acquisisce il 51% di Sengi Express Limited

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) ha siglato un accordo quadro vincolante con Cloud Seven Holding Limited per rafforzare la partnership nel mercato dell’e-commerce tra l’Italia e la Cina. L’accordo quadro consiste l’acquisizione da parte di Poste Italiane del 51% del capitale votante di Sengi Express Limited, che è una società di Cloud Seven Holding Limited con sede a Hong Kong. Sengi Express è una società leader nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerce cinese attivi sul mercato italiano, con un fatturato pro-forma 2020 di circa 80 milioni di euro”. Per la prima volta, una societa’ estera entrerà a far parte del Gruppo Poste italiane, contribuendo ai risultati consolidati di gruppo.