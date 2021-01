Vitha group, nel 2020 è aumentato il fatturato del 32%

Vitha group aumenta del 32% il fatturato, nell’anno più nero della salute e dell’economia mondiale. L’azienda con base all’Aquila, 2.500 collaboratori e 150 sedi in Italia e all’estero, vende depuratori d’aria, d’acqua e un innovativo test del dna, Anima Genomics, prodotto da Dante Labs, che consente di conoscere le chiavi del codice genetico di ogni persona e di elaborare piani di cura personalizzati e programmi di vita su misura.

Anziché tagliare, durante la pandemia l’azienda ha creato nuovi posti di lavoro in Italia e in 15 Paesi esteri.