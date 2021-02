FERCAM amplia la flotta di motrici LNG all’insegna di un restart sostenibile

Consegnati i primi mezzi destinate alle spedizioni di carichi parziali (LTL) e groupage verso l’Europa

CLEAN, SMARTER LOGISTICS, questo in breve uno degli obiettivi strategici che l’azienda altoatesina di trasporti e logistica FERCAM si era posta per il 2020 in risposta alla crescente esigenza di sostenibilità nel settore dei trasporti. Ma COVID19 ha imposto una forte frenata a tutti gli operatori economici costringendo ad una revisione delle proprie priorità nel breve periodo; ora, dopo la prima fase di emergenza, FERCAM intende riposizionare i propri obiettivi e riprendere le iniziative volte al raggiungimento degli stessi laddove lo scorso anno sono state così bruscamente interrotte.

FERCAM d’ora in poi utilizzerà trattori a gas naturale liquido (GNL) non solo per il trasporto di carichi completi, in uso in Italia dal 2018, ma avvierà anche una graduale sostituzione delle motrici destinate ai servizi LTL e groupage sull’asse del Brennero con destinazione Europa settentrionale. Il 19 febbraio 2021 per la consegna ufficiale delle prime motrici a GNL destinate ai servizi groupagistici europei presso la sede FERCAM di Bolzano è atteso anche Carmelo Impelluso, Head of Brand Europa di IVECO.

“La sostenibilità in ambito logistico si conferma essere uno dei nostri obiettivi strategici più importanti e siamo convinti del ruolo determinante che a tale riguardo assume il Gas Naturale Liquido (GNL), in attesa di un’alternativa ancora più efficiente costituita dal BIO-GNL (GNL prodotto da fonti rinnovabili). A tal scopo ad autunno dello scorso anno abbiamo fatto un investimento per noi molto importante, siglando un accordo di partecipazione societaria alla BIOGAS Wipptal, che, dopo opportuni lavori di adattamento e riconversione, a partire da giugno avvierà presso il proprio impianto in Val di Vizze la produzione di GNL per autotrazione, contribuendo così alla realizzazione di una effettiva economia circolare come modello di sviluppo sostenibile” afferma Hannes Baumgartner, amministratore delegato di FERCAM.

La pandemia fa volare l’e-commerce e le spedizioni groupagistiche europee

La forte crescita del commercio elettronico, che in Italia e anche a livello europeo nei mesi scorsi ha subito una reale impennata, anche in seguito ai confinamenti a causa della pandemia, ha modificato, nel giro di poco tempo, anche le esigenze di trasporto di molti operatori; infatti, nel panorama logistico globale accanto ai trasporti a carico completo assumono una sempre maggiore rilevanza le spedizioni di dimensioni e peso più ridotti.

Il core business della società di logistica altoatesina comprende oltre ai trasporti a carico completo anche i servizi logistici nel settore LTL e groupage, effettuati con il supporto di una fitta rete di filiali nazionali e a livello europeo, i cui centri distributivi sono operati in proprio a livello nazionale, mentre all’estero ci si avvale della collaborazione di fidati partner logistici.

La crescente domanda di trasporti groupagistici paneuropei, generati non da ultimo anche dalla situazione pandemica, ha spinto FERCAM a adottare, accanto ai trattori GNL per i trasporti completi, anche delle motrici ad alimentazione GNL da destinare ai servizi di linea LTL e groupage tra l’Italia e l’Europa settentrionale.

“Le prime otto motrici alimentate a GNL in consegna oggi ci avvicinano a una maggiore sostenibilità dei nostri servizi di linea europei, che attualmente comprendono un totale di 82 collegamenti diretti giornalieri dall’Italia verso tutta l’Europa”, conclude Hannes Baumgartner.

I vantaggi del GNL per servizi di trasporto sostenibili, a bassa rumorosità e a basse emissioni

FERCAM ha ottenuto le prime esperienze positive con i veicoli alimentati a GNL in Spagna già nel 2014, quando questi automezzi ancora non potevano essere utilizzati in Italia per la mancanza di una adeguata rete di stazioni di rifornimento di GNL. Nel 2018, creati i presupposti per un rifornimento garantito degli automezzi, FERCAM ha avviato un graduale programma di ampliamenti del parco mezzi con trattori alimentati a GNL e destinati ai trasporti a carico completo. I costi di acquisto notevolmente più elevati sono compensati da evidenti vantaggi ecologici, in quanto l’utilizzo di gas naturale come combustibile produce quantità irrilevanti di polveri sottili e ossido di azoto. Secondo i dati dell’azienda costruttrice IVECO, nei veicoli a GNL le emissioni omologate per il particolato hanno un valore del 99% inferiore rispetto all’equivalente valore limite degli Euro VI, ove poi con l’uso di biogas i valori di CO 2 sono pressoché annullati. Inoltre, sono notevolmente inferiori le emissioni di rumore con questi motori.

Informazioni su FERCAM SpA

FERCAM, operatore logistico multinazionale a gestione familiare, ha concluso il 2019 con un fatturato di 832 milioni di euro, un organico di 2.100 dipendenti diretti e circa 4.000 collaboratori indiretti. Per le varie attività dispone di ca. 3.350 unità di carico di proprietà e di oltre 1,2 mio di mq di magazzini e centri logistici. FERCAM è presente in 19 paesi con società controllate in Europa, Europa dell’Est e Nordafrica e con 93 filiali proprie ca 400 punti distributivi tramite partner.

Per le spedizioni aeree e marittime è presente a livello mondiale con corrispondenti in tutti i paesi e proprie strutture sul mercato asiatico a Hong Kong, in Cina e Giappone. Il costante investimento in formazione conferma l’importanza attribuita dall’azienda allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale dei collaboratori.

FERCAM opera nei diversi settori del trasporto e della logistica con servizi specializzati: Fercam Transport per i carichi su strada e rotaia, Fercam Logistics dedicata alla gestione dell’intera supply chain dei propri clienti compresi i servizi a valore aggiunto, Fercam Distribution per spedizioni groupage e carichi parziali nazionali e internazionali con un unico standard di qualità e sistema informatico a livello europeo, Fercam Air & Ocean per le spedizioni aeree e marittimi in import ed export con una struttura propria per la gestione delle attività doganali, Fercam Fine Art per la logistica dell’arte e Fercam Fairs & Exhibitions per le attività fieristiche nonché con il marchio Gondrand per il settore Traslochi e la Gestione Documentale Archivi con servizi altamente specialistici ad aziende e privati.