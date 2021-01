Roberta Moschettoni nominata nuovo cfo di Guzzini Illuminazione

La manager prende il posto di Cristiano Venturini, Ceo dell’azienda recanatese

È Roberta Moschettoni la nuova chief financial officer (cfo) di iGuzzini illuminazione, azienda del gruppo Fagerhult e leader nell’ambito dell’illuminazione architetturale. Con questo nuovo ruolo, Moschettoni subentra nella funzione a Cristiano Venturini, attuale Ceo dell’azienda.

La manager commenta: “Ventitré anni fa ho iniziato il mio percorso in iGuzzini che ringrazio, insieme al gruppo Fagerhult, per la fiducia accordatami e per questa nuova opportunità di crescita professionale e personale. Sono onorata di portare avanti l’operato di Cristiano.”

Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia e Commercio a pieni voti con lode all’Università Politecnica degli studi di Ancona, Roberta Moschettoni nel 1998 si inserisce nella sezione Management Control di iGuzzini. In seguito, la sua carriera si evolve maturando una lunga esperienza come controller. Nel 2012, dirigendo una squadra di cinque persone e riportando direttamente al cfo, ha assunto il ruolo di Group Controller Manager.

Moschettoni è inoltre membro della Controller Associati, società senza fini di lucro nata nel 1999, che mette in relazione esperti di controllo di gestione e professionisti. Inoltre, nel tempo ha rivestito diversi incarichi sociali di cui è stata presidente fino ad ottobre 2020 per due mandati consecutivi.