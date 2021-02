MediaMarktSaturn Retail Group: Giulia Staffieri è la nuova Global Head of Digital

Giulia Staffieri, finora capo del digitale di MediaWorld, è stata promossa ottenendo il ruolo di Global Head of Digital per la multinazionale MediaMarktSaturn Retail Group, leader nel settore e-commerce

Dopo tre anni in carica come Customer & Digital Director di MediaWorld, azienda specializzata nel settore di vendita elettronica e di elettrodomestici di consumo, Staffieri ha ricevuto la promozione per un nuovo incarico internazionale. Diventerà non solo la capogruppo digital di MediaWorld italia, ma a questo ruolo si aggiunge anche la responsabilità di altri 13 mercati internazionali. Il titolo di Manager Digitale dell’Anno ricevuto lo scorso 2020 agli NC Digital Awards deve aver rappresentato un grande traguardo per la manager, dimostrando il suo ottimo lavoro nella divulgazione della digital transformation all’interno della multinazionale MediaMarktSaturn Retail Group.

La promozione è stata annunciata dal Chief Digital and Marketing Officer Giuseppe Cunetta. Su Linkedin la notizia viene presentata dal CMDO dando il benvenuto alla Manager all’interno del Team Internazionale. “Sono onorata di poter fare parte di questo team internazionale e di intraprendere una nuova sfida che valorizza la digital transformation come importante leva di crescita aziendale – Giulia Staffieri ha affermato. E continua – “Devo ringraziare il Top Management Italiano che è stato in grado di seguire una visione in modo determinato e con forza, credendo nel digitale e facendone una leva dello sviluppo; e ancora una volta un grande grazie ai colleghi di sede e di negozio che ogni giorno hanno fatto e fanno tuttora la differenza nella trasformazione aziendale lato sensu”

La sua esperienza, che comprende anche la fondazione di una start-up successivamente venduta e più di 13 anni nel campo del retail ed e-commerce, le hanno permesso di dare una spinta propulsiva al business online della multinazionale, la quale vanta numeri a due cifre per le vendite grazie alle sue intuizioni nel campo del digital marketing e dei contenuti multicanale.