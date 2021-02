Bce, Lagarde: “Cancellazione del debito sarebbe una violazione del trattato europeo”

La presidente della Banca centrale europea ha poi commentato positivamente il fatto che Mario Draghi abbia accettato la sfida “di fare uscire lʼItalia dalla crisi economica e sociale”

Christine Lagarde boccia categoricamente l’ipotesi della cancellazione del debito da Covid da parte della Bce. “E’ inconcepibile e sarebbe una violazione del trattato europeo che vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati”, dice la presidente Bce. “Questa regola costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’euro” e bisognerebbe discutere piuttosto “su quali settori investire e come incidere sulla spesa pubblica”, conclude.

Utilizzo del debito

Secondo la Lagarde “se l’energia spesa per chiedere la cancellazione del debito da parte della Bce fosse dedicata a un dibattito sull’utilizzo di questo debito, sarebbe molto più utile. A cosa sarà destinata la spesa pubblica? In quali settori del futuro investire? Questo è l’argomento essenziale oggi”, ha detto.

Draghi è un’opportunità

Nella stessa intervista al Journal du Dimanche, la Lagarde ha poi valutato molto positiviamente il fatto che Mario Draghi abbia accettato la sfida “di fare uscire l’Italia dalla crisi economica e sociale, mentre è il Paese più colpito dalla pandemia nell’area dell’euro”. Si tratta, ha aggiunto, di “un’opportunità per l’Italia e per l’Europa”. Draghi “ha tutte le qualità richieste, la competenza, il coraggio, l’umiltà necessaria per rilanciare l’economia italiana con il sostegno dell’Europa”, ha concluso.











