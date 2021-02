Euronext, ricavi in crescita

Euronext ha chiuso il 2020 con un giro d’affari in crescita del 30,2% a 884,3 milioni, spinti dall’aumento dei ricavi da post trading a 177,2 milioni e di quelli da quotazioni a 145,5 milioni. In progresso anche la marginalità, con un Ebitda pari a 520 milioni e un utile netto che si è attestato a 315,5 milioni (+42,1%) In linea con la dividend policy del gruppo, Euronext proporrà ai soci un dividendo di 2,25 euro per azione, con un monte cedole da 157,5 milioni. Quando l’acquisizione di Piazza Affari sarà stata completata – secondo le previsioni entro la prima metà dell’anno – l’Italia sarà il mercato principale per Euronext. A sottolinearlo l’ad del gruppo Stephane Boujnah, spiegando che il Paese sarà “un pilastro” del gruppo. Il gruppo, nella nota sul bilancio 2020, sottolinea di aver già raggiunto i piani al 2022 e entro fine anno darà una nuova guidance che terrà conto dell’ingresso di Borsa Italiana nel gruppo.