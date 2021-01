Molino Casillo Spa e Intesa Sanpaolo, finanziamento di 20 milioni di euro con Sace tramite Garanzia Italia

Molino Casillo Spa, azienda leader nella commercializzazione e trasformazione di grano duro, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) un finanziamento di 20 milioni di euro, garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace (nella foto a destra, il presidente Rodolfo Errore) tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.

Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

“Riteniamo l’operazione strutturata da Intesa Sanpaolo un esempio tangibile di finanza avanzata e coerente – spiega Pasquale Casillo, Presidente dell’omonimo Gruppo -. Infatti, per un verso, la linea di credito concessa sarà tutta utilizzata a sostegno dei nostri clienti, che avranno necessità di maggiore credito per affrontare con tranquillità il ritorno alla vita post pandemica. Per altro verso, essendo l’operazione parte del progetto S-Loan, che prevede una premialità legata al raggiungimento di KPIs in ambito ESG (Environmental, Social and Governance), costituisce per noi il riconoscimento al grande impegno che abbiamo profuso nell’ultimo decennio in ambito di sviluppo sostenibile. Siamo il primo gruppo meridionale ad aver conseguito il rating Etico e di Sostenibilità”. “Il nostro Gruppo continua a essere vicino alle imprese del territorio e questa operazione ne è un’altra dimostrazione –sottolinea Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo -. La nostra Banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, dando loro un sostegno concreto e immediato. Vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale dei nostri territori e, in questa fase di emergenza, sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo sostegno alle nostre imprese e consentire loro di ripartire”.