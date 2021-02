Mediolanum lancia il conto “Selfy”

L’ad Massimo Doris: “Per i clienti tutto sarà ancora più semplice”.

Banca Mediolanum punta a conquistare i giovani adulti attraverso un conto corrente digitale e personalizzabile, Selfy, presentato ieri.

«Con Selfy Banca Mediolanum rende ancora più semplice la scelta della soluzione bancaria ottimale per ciascun cliente, sia per coloro che ricercano la consulenza sia per coloro che preferiscono maggiore autonomia», ha spiegato l’ad Massimo Doris ricordando che «siamo stati i primi a dare alle persone la libertà di una banca multicanale e negli anni abbiamo poi continuato a innovare ed evolvere il nostro modello, in linea con gli sviluppi tecnologici e digitali».

«Con Selfy saremo più riconoscibili anche nella fascia di mercato dei giovani adulti che oggi ci guarda da lontano», ha evidenziato Edoardo Fontana Rava, direttore Sviluppo prodotti e modello di business di Banca Mediolanum. «Il Covid ha accelerato di almeno cinque anni la rivoluzione digitale in corso nel settore bancario e ha reso i clienti più consapevoli», spiega Fontana Rava, secondo cui «oggi si parla di open banking, ovvero di un ecosistema di servizi sempre a disposizione dell’utente, ma anche di self banking dove i tre tradizionali criteri di scelta, prezzo, servizio e prossimità, assumono una nuova veste tagliata sulle esigenze del singolo. Il punto di accesso è l’apertura del conto corrente per poi costruire la banca a misura dell’interlocutore».

Selfy è dedicato ai nuovi clienti di Banca Mediolanum, si può sottoscrivere digitalmente da pc o smart e le operazioni sono gratuite. È sempre gratis per i minori di 30 anni, mentre per gli altri è gratuito il primo anno, mentre dal secondo il costo è di 45 euro annui. Dall’app è possibile pagare F24 e bollettini con una foto e controllare in qualsiasi momento i movimenti delle carte, oltre a inviare e ricevere denaro in tempo reale. Grazie a un accordo con Tim i sottoscrittori che accrediteranno lo stipendio otterranno un router e 100 giga di traffico dati mensile gratuiti per un anno. Selfy è «l’ulteriore tassello del percorso di innovazione che, da sempre, vede il gruppo protagonista: è un prodotto completo, semplice, intuitivo, digitale e personalizzabile», conclude Gianni Rovelli, direttore comunicazione e marketing di Banca Mediolanum.

ilgiornale.it