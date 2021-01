Enervit, Giulio De Masi fa il suo ingresso

Change al vertice di Enervit, azienda leader nel mercato dell’integrazione sportiva e della nutrizione funzionale tramite la ricerca, lo sviluppo e delle linee apposite di prodotti studiati per gli atleti e per chi desidera raggiungere il benessere psico-fisico

De Masi, dopo aver passato oltre dieci anni in qualità di direttore commerciale in Artsana Group, azienda italiana nata come distributrice di siringhe, con decorrenza a partire dal prossimo 11 gennaio, acquisirà il ruolo di direttore generale del comparto commerciale della nuova azienda Enervit.

In seguito agli studi intrapresi nell’ambito Economico – Commerciale, negli ultimi tempi si è occupato prevalentemente del suo ruolo come direttore commerciale in Artsana. Precedentemente alla sua esperienza maturata in Artsana Group, ha acquisito una profonda carriera in svariate multinazionali del calibro di Nestlé, Bistefani, Sara Lee e l’omonima Kellogg’s.