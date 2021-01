Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

E’ online la nuova pubblicazione gratuita mensile Raspelli Magazine: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 73 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia” ,da cui la testata prende nome-Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul magazine il “cronista della gastronomia” critica i provvedimenti delle feste imposti dal Governo” per ristoranti trattorie ed agriturismi. Esplicito il titolo: “Da andrà tutto bene a si salvi chi può”.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: ad Arona (Novara), la Taverna del Pittore da Renato Bacchetta, a Milano, la Terrazza dell’hôtel Excelsior Gallia, ad Imola(Bologna) il San Domenico. Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo nuovo numero: a Verres(Aosta)il Relais Saint Gilles, a Pontechianale (Cuneo) lo Chalet Seggiovia, a Commezzadura(Trento) il Monroc. Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

GALLIATE (Novara) – 1.845 sindaci in gara per raccontare le bellezze e le bontà del loro territorio. Da un’idea dell’ex sindaco di Galliate, Davide Ferrari (promotore del gruppo di FaceBook SE SEI SINDACO) con Riccardo Reina (Vibra e Personal Reporter News). Giudice unico Edoardo Raspelli: ha vinto il comune di Carbonara al Ticino(Pavia) con il sindaco Stefano Ubezio

BOLOGNA – “Qui era tutta lasagna-Volti e storie di ieri e di oggi”: il bellissimo libro su Bologna di Mauro Bassini.

IMOLA (Bologna) – Il ricordo del grande ristoratore Gianluigi Morini, creatore del San Domenico di Imola(Bologna).

VICENO DI CRODO (Verbano Cusio Ossola)- Addio a Gianmarco Facciola, patron dell’Edelweiss.

MILANO – Dall’Auditel gli ascolti dei programmi della “Televisione gastronomica”.

In questo nuovo numeroc’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Resto del Carlino, Corriere di Novara, Papillon ,L’Opinionista News, Gazzetta di Parma, TuttoSettimanale, Facebook, La Provincia di Cremona…).

Anche in questo numero , poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia ed il verde in “Meraviglie della Natura”: il vischio ed il dolce: ciambella di cioccolato con pere e pinoli.