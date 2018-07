Mentana critica Salvini

Enrico Mentana critica in un post su Facebook le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini in riferimento alla ragazza di Reggio Emilia violentata domenica scorsa. Su Twitter il leader della Lega ha scritto: “Arrestato un RICHIEDENTE ASILO ucraino di 26 anni. Inaspriremo leggi troppo deboli: VIA dall’Italia i clandestini delinquenti, VIA ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!”. Il direttore di Tg La7 osserva: “Premesso che questo genere di ripugnanti reati è già perseguito, nei confronti di chiunque se ne macchi in territorio italiano, e quindi basta applicare le leggi esistenti, spicca – sottolinea – quel RICHIEDENTE ASILO scritto in maiuscolo, come se costituisse un’aggravante, tipo pregiudicato o portatore conscio di malattie infettive”.

“Il conseguente “VIA dall’Italia i clandestini delinquenti” può far pensare – continua Mentana – all’equazione richiedente asilo=clandestino (sperando che solo un lettore distratto faccia l’identificazione clandestino=delinquente). Così però, ministro – nota il giornalista -, si finisce col criminalizzare anche chi è tutelato da convenzioni di cui il mondo si è dotato dopo gli orrori di guerre mondiali e dittature sanguinose. Lo dovrebbe sapere meglio di altri – conclude -, visto oltretutto che la nazionalità dell’uomo da lei citato, ucraina, ricorda una situazione che lei ben conosce, visto che ha preso più volte posizione contro le sanzioni seguite al conflitto interno a quel paese. Ci rifletta, per favore”.

Adnkronos