La Stampa cambia da sabato. Malaguti verso vicedirezione

La Stampa arriverà sabato prossimo in edicola con una grafica e uno sfoglio rinnovati. In parallelo, nella redazione diretta da Maurizio Molinari, Andrea Malaguti (già capo della redazione romana, dell’ufficio centrale e corrispondente da Londra, così come valorizzato dall’ex direttore Mario Calabresi) sta per diventare vicedirettore con delega sulle cronache, anche se i tempi della nomina non sono ancora definiti e la riorganizzazione redazionale è ancora oggetto di dibattito interno al quotidiano piemontese.

Intanto però, per il debutto del nuovo corso (nella foto), che coincide con il Salone del Libro a Torino, «ci sarà una foliazione straordinaria, con 80 pagine per l’edizione nazionale cui nel Nord Ovest si sommeranno le 32 delle edizioni locali», hanno fatto sapere dal gruppo editoriale Gedi. «La riforma anticipa quella prevista per tutti i giornali Gedi News Network, dei quali La Stampa è il capofila». Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i successivi restyling sono attesi da fine giugno.

Italia oggi