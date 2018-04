Claudio Albonetti è il nuovo presidente di Assohotel

Claudio Albonetti, albergatore di Senigallia e vice presidente di Confesercenti Marche, è il nuovo presidente di Assohotel Nazionale, l’associazione degli albergatori italiani iscritti alla Confesercenti. E’ stato eletto a Roma a conclusione dell’assemblea elettiva nazionale.

Albonetti, da sempre impegnato in prima linea nell’attività sindacale e politica nel settore turistico, vanta una importante serie di esperienze in seno ai piu’ importanti consessi nazionali di settore (Ministero della cultura e del turismo, Enit, ecc.) e nella Confesercenti nazionale.

L’apprezzamento per Albonetti e per le sue qualita’ personali e professionali si e’ espresso pienamente nel voto unanime che l’assemblea, composta di albergatori di tutta Italia, gli ha dedicato. In un momento particolarmente importante per quello che il turismo puòdare per la crescita complessiva del sistema paese e per le trasformazioni che sono in essere, Albonetti dichiara di volersi altresi’ impegnare ulteriormente a sostegno delle ragioni della categoria: “Sarà un difficile e lungo lavoro per il quale sara’ indispensabile ottenere grande attenzione dal prossimo Governo che deve essere al piu’ presto costituito”. Le Marche avranno un altro rappresentante in seno alla presidenza nazionale Confesercenti essendo stata eletta Antonia Fanesi albergatrice di San Benedetto del Tronto.