Un vero testamento scientifico con teorie matematiche e indicazioni su come dimostrare l’esistenza del “multiverso”, il sistema a più universi paralleli ipotizzato dal fisico e cosmologo morto pochi giorni fa

Stephen Hawking, l’autorevole fisico teorico e cosmologo inglese deceduto mercoledì scorso a 76 anni e noto per le sue teorie sulla genesi dell’universo e sulla composizione dei buchi neri, non aveva mai smesso di dedicarsi ai propri studi, nemmeno negli ultimi giorni di vita. A due settimane dalla morte Hawking aveva infatti dato la sua definitiva approvazione a un importante documento di ricerca depositato lo scorso 4 marzo dal co-autore Thomas Hertog, professore di fisica teorica all’università belga KU Leuven. Il documento intitolato “A Smooth Exit from Eternal Inflation” contiene, secondo quanto dichiarato dal quotidiano inglese The Sunday Times, le basi teoriche per la dimostrazione matematica della coesistenza di più universi paralleli. Secondo quanto teorizzato già nel 1983 da Hawking e dal collega James Hartle a seguito del Big Bang si generarono altre esplosioni e con esse altri universi paralleli al nostro, ciascuno con un proprio sistema spazio-temporale. E’ questa la teoria del “multiverso” che, con la ricerca-testamento di Hawking di prossima pubblicazione, assume contorni ancora più affascinanti: tracce residue delle radiazioni sprigionatesi durante la genesi degli “altri” universi sono presenti anche nel nostro. Ma non è tutto: le dimostrazioni matematiche contenute nella ricerca, applicate alle radiazioni cosmiche rilevabili da una sonda spaziale dotata di opportuni sensori permetterebbe di testare e confermare l’esistenza del multiverso. Impossibile non collegare quest’ultimo atto della vita di Stephen Hawking a quanto accaduto con le teorie di un altro grande della fisica teorica. Nel 2015 infatti un gruppo di scienziati statunitensi è riuscito a misurare con giganteschi interferometri le onde gravitazionali dopo che Albert Einstein, con un secolo di anticipo, ne aveva previsto l’esistenza.

Andrea Zuffi, il Corriere della sera