Ultime dal Qatar. Ora gli investitori potranno possedere il 100% dell’impresa

Il Qatar ha approvato un disegno di legge che consente agli investitori stranieri di detenere l’intera proprieta’ di un’impresa. “Gli investitori stranieri possono possedere societa’ in quasi tutti i settori dell’economia, ma non potranno acquistare immobili o firmare contratti di franchising”, si legge in un comunicato pubblicato oggi dal ministero dell’Economia di Doha. Per investire nei settori bancario e assicurativo, gli investitori stranieri dovranno comunque ottenere un permesso speciale dal governo dell’emirato. Fino ad ora, gli investitori stranieri potevano detenere fino al 49% di una societa’ quotata alla Borsa del Qatar. Il nuovo disegno di legge e’ stato approvato ieri dal governo.

“Il disegno di legge mira ad aumentare le entrate fiscali, proteggere gli investitori stranieri e locali e rafforzare la posizione del Qatar nelle classifiche economiche globali”, si legge nel comunicato.