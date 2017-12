L’appello di Gentiloni: “Ritirate il ricorso su Ilva”

“Ritirate il ricorso su Ilva”. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha rivolto un appello al presidente della regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci sul caso Ilva.

“Mi rivolgo al presidente Emiliano e al sindaco Melucci facendo appello alla loro responsabilità e alla sensibilità istituzionale che ben conosco – si legge nell’appello – Vi chiedo di ritirare il ricorso al Tar e di non mettere a rischio interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni. Da parte del governo c’è piena disponibilità al confronto sulle questioni che avete sollevato. Conto su di voi, l’Italia e la Puglia hanno bisogno di leale collaborazione”.

Intanto va avanti la trattativa tra Arcelor Mittal e Fim, Fiom e Uilm. La decisione oggi al termine del nuovo tavolo di confronto al Mise che al momento archivia la tempestosa riunione di mercoledì scorso tra il ministro Calenda e il governatore della Puglia Emiliano.

Confermato dunque il nuovo round del 10 gennaio prossimo al Mise e convocati nuovi incontri tecnici per il 23 e 24 gennaio sull’Ilva di Taranto mentre il 17 gennaio sarà la volta del tavolo istituzionale sull’Ilva di Genova.

Il 30 gennaio è previsto ancora un incontro su Genova e Novi e da quella data in poi i sindacati auspicano che si possa avviare una fase più stringente in vista di un accordo con Arcelor che spiani la strada alla cessione dell’Ilva. In calendario anche una visita della delegazione sindacale allo stabilimento Arcelor di Ghent in Belgio, programmata per il 15 e 16 gennaio prossimi.

Adnkronos