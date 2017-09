Pensioni: Gentiloni firma il decreto sull’Ape volontaria. Decorrenza da maggio

Potranno accedere alla normativa i lavoratori con i seguenti requisiti: almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno mensile non inferiore a circa 702 euro

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato questa mattina il Dpcm sull’Ape volontaria. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio, pubblicato su Twitter con foto della firma.

Il Presidente Gentiloni ha firmato il Dpcm sull’Ape volontaria https://t.co/hikE9Kn7L9 pic.twitter.com/ucETSOHnu7 — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) 4 settembre 2017

La decorrenza è dal prossimo maggio e sarà retroattiva. Lo si legge nel testo del dpcm firmato questa mattina dal premier Paolo Gentiloni, che l’ANSA ha potuto leggere. “Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti”.

Ecco come dovrebbe funzionare:

– I REQUISITI PER ACCEDERE: Al momento della richiesta bisognera’ avere almeno 63 anni di eta’, 3 anni e sette mesi di distanza massima dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi).

– LA RATA PER IL PRESTITO: Chi vorra’ usufruire dell’anticipo pensionistico volontario paghera’ una rata sulla pensione netta futura da un mino del 2% fino al 5-5,5% medio annuo, ma il

valore netto sara’ inferiore grazie al credito d’imposta previsto in legge di Stabilita’ (che puo’ arrivare fino al 50% dell’interesse sul finanziamento e sul premio). L’obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2%.

– L’ITER PER ACCEDERE ALL’APE: Una volta chiesta la certificazione della pensione futura all’Inps il lavoratore avra’ informazioni su banche e assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscrivera’ online la proposta e la quantita’ prescelta di Ape.

– IL PRESTITO, LA DURATA E LE CLAUSOLE: La somma d’anticipo viene erogato in rate mensili mentre all’eta’ di vecchiaia l’Inps eroghera’ la pensione al netto della rata di ammortamento

inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato muore prima di aver finito di restituire il prestito l’assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale reversibilita’ viene corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la restituzione e la pensione torna al livello normale.

– IL BACINO, QUASI MEZZO MLN DI LAVORATORI: La platea potenziale per l’Ape volontaria secondo le stime del governo

sara’ di 300.000 persone nel 2017 e di 115.000 nel 2018.

