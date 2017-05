Roma: manichini giallorossi ‘impiccati’ vicino al Colosseo

Blitz nella notte sul ponte pedonale di via degli Annibaldi, a due passi dal Colosseo, dove ignoti hanno appeso uno striscione con su scritto: “Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa”. Una frase intimidatoria nei confronti dei giocatori della As Roma accompagnata infatti da tre manichini ‘impiccati’ con indosso le maglie della squadra giallorossa. Si tratterebbe di Daniele De Rossi, Radja Nainggolan e Mohamed Salah. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che pero’ al loro arrivo non hanno trovato nulla. La notizia era gia’ circolata sui social con la foto di striscione e manichini. Il ponte negli ultimi anni e’ gia’ stato utilizzato da frange della tifoseria per inviare messaggi anonimi alla squadra e alla societa’.