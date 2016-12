Bando ISI INAIL 2016 pubblicato in Gazzetta

Ecco il Bando 2016 e tutta la documentazione per i finanziamenti alle imprese che investono in progetti per migliorare la sicurezza

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n,299 del 23 dicembre 2016 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2016 dell‘Istituto nazionale per l’assicurazione contro contro gli infortuni sul lavoro

L’Inail mette a disposizione il prossimo anno quasi 250 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese di tutti i settori, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I finanziamenti verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande , a partire dal 19 aprile 2017 .

Il contributo, previsto è pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro e verrà erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto stesso ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

Progetti di investimento

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Nella sezione dedicata al bando, in Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese sul sito dell’INAIL , sono disponibili la modulistica e gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio.

Come detto i soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18:00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online”. Per accedere all’applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.

