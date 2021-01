Tod’s, ricavi in calo

Tod’s ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato pari a 637,2 milioni di euro, in calo del 30,4% rispetto all’anno precedente. I dati dello scorso anno, commenta il gruppo in una nota, “sono stati pesantemente condizionati dalla situazione di pandemia”. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono ammontati a 184,5 milioni, in calo del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. I risultati del quarto trimestre, commenta Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo, “presentano una forte disomogeneità nelle diverse aree del mondo: la Cina ha continuato a crescere a doppia cifra, mentre il mondo occidentale, dopo un modesto miglioramento nel mese di ottobre, ha subito un nuovo rallentamento a causa degli ulteriori lockdown imposti dai governi locali per fronteggiare il riacutizzarsi dei contagi. Siamo soddisfatti – prosegue Della Valle – dei risultati realizzati nel canale e-commerce, che ha registrato una progressiva accelerazione (a doppia cifra, ndr.) durante l’anno e ha raggiunto ricavi che si collocano nella fascia più alta delle nostre attese”. Si tratta, aggiunge il presidente e Ad di Tod’s, della conferma del “forte interesse da parte dei nostri clienti per i nostri prodotti. Stiamo inoltre ricevendo eccellenti feedback su tutte le nuove collezioni, che sanno esprimere al meglio le caratteristiche di qualità, artigianalità ed esclusività di ciascuno dei nostri marchi. Continuiamo a prestare – spiega ancora Della Valle – una fortissima attenzione ai costi e ad adottare una grande prudenza nel consegnare merce ai negozi in modo particolare al canale wholesale che vive un momento non facile. Il nostro obbiettivo prioritario è quello di consolidare la nostra strategia di comunicazione, particolarmente quella digitale.Siamo a buon punto, quando i mercati torneranno alla normalità, saremo pronti per iniziare un ciclo di sviluppo duraturo. Abbiamo – sottolinea il presidente e Ad di Tod’s – ulteriormente rafforzato la nostra struttura patrimoniale, per farci trovare pronti a valutare eventuali opportunità che il mercato può offrire in momenti come questo. Rimane ovviamente il primo obbiettivo di tutti noi la salute delle nostre persone ed il sostegno a chi è più in difficoltà in questo momento nel rispetto delle idee e della tradizione del gruppo”, conclude Della Valle.