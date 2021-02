IGD, chiusure centri commerciali impattano sui conti 2020

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, società attiva nella proprietà e gestione di centri commerciali e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi locativi netti pari a 109,5 milioni di euro (-19,8% sul 2019) e un risultato netto ricorrente di 59,3 milioni di euro (-28,8%).

L’EBITDA della gestione caratteristica è pari a 99,4 milioni di euro, in calo del -20,6% con un margine pari al 65,4%. La perdita del gruppo è stata di 73,4 milioni di euro nel 2020, contro un utile di 12,6 milioni del 2019. Il patrimonio immobiliare di IGD ha raggiunto un valore di mercato pari a 2.265 milioni di euro, in decremento del 4,86% rispetto a dicembre 2019.

“Il 2020 è stato sicuramente l’anno più difficile della storia del gruppo, con pesanti ripercussioni della pandemia sul settore retail e di conseguenza sulle property company come la nostra”, ha commentato l’amministratore delegato Claudio Albertini.

“Abbiamo portato avanti una puntuale e capillare attività commerciale con i tenants, fornendo loro soluzioni di supporto che hanno consentito di mantenere un alto livello di occupancy e di incassato. Abbiamo inoltre voluto confermare nei fatti una struttura finanziaria allineata al profilo investment grade, salvaguardando i cash flow e conservando le risorse per coprire le esigenze finanziarie del 2021”, ha aggiunto Albertini, sottolineando che la società non distribuirà dividendi quest’anno.

In linea con l’obiettivo strategico di mantenere un profilo investment grade, IGD ha dato mandato all’advisor CBRE di avviare una procedura per la cessione di un portafoglio composto da ipermercati e supermercati stand-alone, per un valore di circa 185 milioni di euro.

Ipotizzando uno scenario di graduale ripresa economica e dei consumi nel corso del 2021, in particolare a partire dal secondo semestre, la società stima una crescita del risultato netto ricorrente per l’intero 2021 in un intervallo compreso tra +3% e +4%.



















