Stevanato Group, Franco Moro è il nuovo amministratore delegato

Franco Moro, nella foto, è il nuovo amministratore delegato di Stevanato Group, società attiva nella produzione di soluzioni di contenimento per i farmaci e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali. Prende il posto di Franco Stevanato, in carica dal 2010, che ora assume il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Sergio Stevanato diventa presidente emerito del cda, mentre Marco Stevanato continuerà a ricoprire la carica di vicepresidente. “I cambiamenti, che hanno effetto immediato, sono un passo importante per garantire il futuro successo di Stevanato Group, rafforzando la corporate governance e mantenendo il profondo impegno della famiglia Stevanato per l’azienda”, si legge in una nota. Franco Moro ha ricoperto in precedenza il ruolo di Chief Operating Officer e Chief Human Resources Officer ad interim di Stevanato Group. In qualità di Ceo, Franco Moro supervisionerà l’esecuzione dei piani di sviluppo aziendale per far crescere e sviluppare ulteriormente l’offerta end-to-end dell’azienda per le aziende farmaceutiche e diagnostiche. Nel suo ruolo di Presidente Esecutivo, Franco Stevanato si concentrerà sulle strategie di business a lungo termine, le acquisizioni, l’espansione nei mercati globali ed i rapporti con il Consiglio di Amministrazione.