Le medaglie olimpiche della 4 X 100 stile libero lanciano l’edizione 2025 del Grand Prix Città di Napoli, il meeting di nuoto in programma sabato 10 e domenica 11 maggio alla piscina Scandone. Lo fanno non solo promuovendo l’impianto natatorio di Fuorigrotta ma anche annunciando che la rassegna della città partenopea sarà per loro il trampolino di lancio prima per il ‘Settecolli‘ e poi soprattutto per i Mondiali, in programma a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto.

Gli Obiettivi degli Azzurri: Deplano e Frigo a Napoli

“L’obiettivo è ottenere una medaglia anche a livello individuale nei 50 stile libero – afferma Leonardo Deplano, medaglia di bronzo nella 4 x 100 sl agli ultimi giochi olimpici, che a Napoli sarà in vasca per gareggiare proprio nei 50 sl ma anche nei 50 rana e delfino – oltre ovviamente ad essere competitivi con la staffetta”. Gli fa eco il compagno di nazionale e di staffetta Manuel Frigo, anche lui bronzo a Parigi 2024. “Mi devo ancora qualificare per i Mondiali – afferma l’atleta di Cittadella, al Grand Prix Città di Napoli in scena nei 50 e 100 stile libero – e spero di centrare l’obiettivo al Settecolli. A Singapore spero di arrivare almeno in semifinale, la finale sarebbe il top. Ho ripreso agli Assoluti a nuotare, a Napoli non sarò ancora al top ma spero di trovare buone sensazioni”.

La Piscina Scandone promossa dai Campioni

Se per Frigo quella nel prossimo fine settimana sarà la prima volta alla manifestazione organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena con la direzione tecnica di Francesco Vespe, Deplano invece torna a Napoli dopo lo scorso anno: “la piscina Scandone? È l’impianto più bello che ho visto in Italia. Con due vasche da 50 metri potrebbe tranquillamente ospitare i campionati italiani assoluti“.

Il Programma delle Gare: Due Giornate Intense

Restando alle gare, è ricco il programma previsto per le due giornate: si parte sabato 10 maggio alle 08:30 con le eliminatorie di 100 dorso, 50 rana, 200 farfalla, eliminatorie dei 100 stile e 200 rana, mentre nel pomeriggio (inizio programma alle 16:30) saranno in programma 200 misti, le finali dei 100 stile e 100 dorso, i 400 stile libero e i 50 farfalla. Domenica 11 la mattina (inizio 08:30) sarà dedicata a 200 dorso, eliminatorie 50 stile, eliminatorie 100 rana, eliminatorie 100 farfalla e 400 misti; nel pomeriggio dalle 15:45 spazio a 50 dorso, finali 50 stile, finali 100 rana, finali 100 farfalla e 200 stile.