L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, nella foto la dg Valeria Vittimberga) ha ufficialmente dato il via libera: è attivo il servizio online per presentare le domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno in corso, il 2025. Questa è un’opportunità importante per i genitori che cercano un sostegno economico per far fronte alle spese legate alla cura dei propri figli più piccoli.

Come Richiedere il Contributo

I genitori interessati ad accedere a questo importante aiuto possono ora collegarsi al portale online dell’INPS. La procedura è pensata per essere semplice e intuitiva, guidando passo dopo passo gli utenti nella compilazione della domanda. Attraverso questo canale telematico, sarà possibile richiedere il contributo economico destinato a coprire le rette degli asili nido, sia pubblici che privati, ma anche per sostenere le spese relative a forme di assistenza domiciliare per i bambini.

Novità Importanti per i Nati nel 2024

Quest’anno porta con sé una novità significativa, introdotta dalla recente legge di bilancio. Il contributo economico è stato aumentato in modo sostanziale per le famiglie con bambini nati a partire dal 2024. Questa misura mira a fornire un supporto ancora più concreto alle nuove generazioni e alle loro famiglie.

Entrando nel dettaglio, i genitori con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 euro potranno beneficiare di un contributo annuo che può arrivare fino a 3.600 euro. Si tratta di un incremento notevole rispetto agli importi precedentemente previsti per i bambini nati prima del 2024, che variavano tra i 2.500 e i 3.000 euro a seconda della fascia ISEE di appartenenza. Questa rimodulazione rappresenta un segnale tangibile dell’attenzione verso le esigenze delle famiglie italiane.