Generali ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione della totalità delle azioni di Generali China Insurance Company Limited (GCI). Dopo aver ottenuto tutte le necessarie approvazioni normative, il gruppo assicurativo italiano possiede ora interamente la compagnia danni operante in Cina.

Impatto sul Solvency Ratio

L’operazione avrà un impatto stimato di circa -1 punto percentuale sul Solvency Ratio di Gruppo, un indicatore chiave della solidità patrimoniale di Generali.

Nuova Fase per Generali in Cina

In quanto società interamente a capitale straniero, GCI opererà ora in Cina con il marchio Generali, pienamente allineata alla strategia globale del Gruppo. Questa mossa strategica permetterà a Generali di sfruttare appieno le potenzialità del mercato cinese, un’economia in rapida crescita con un settore assicurativo in forte espansione. L’acquisizione totale rappresenta un passo significativo per rafforzare la presenza di Generali in un mercato chiave a livello mondiale.