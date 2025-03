In un anno segnato da incertezze economiche globali, Safilo Group S.p.A., leader nel settore dell’eyewear, ha dimostrato solidità e capacità di adattamento. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2024, evidenziando una performance che, pur risentendo di un contesto macroeconomico sfidante, mostra segnali di miglioramento nella redditività e nella generazione di cassa.

Un Anno di Sfide e Strategie

Il 2024 si è rivelato un periodo complesso per l’economia mondiale, con ripercussioni dirette sulla fiducia di imprese e consumatori. Questo scenario ha influenzato negativamente la domanda in diversi settori, incluso quello dell’eyewear, in cui Safilo opera a livello globale. Nonostante queste difficoltà, l’azienda ha saputo navigare le turbolenze del mercato, concentrandosi su una gestione dinamica del portafoglio marchi e su investimenti strategici.

Come ha sottolineato Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato di Safilo: “Il 2024 è stato un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico complesso, che ha inciso sulla fiducia di imprese e consumatori, influenzando le dinamiche della domanda in diversi settori, incluso quello dell’eyewear. Di fronte alle sfide di mercato, abbiamo dimostrato resilienza e capacità di adattamento, consolidando il nostro posizionamento competitivo attraverso una gestione dinamica del portafoglio marchi e investimenti mirati. La dedizione assoluta alla qualità dei servizi offerti ai nostri clienti e consumatori rimane il pilastro fondamentale della nostra strategia.”

Performance di Vendita: Luci e Ombre

Le vendite nette del Gruppo nel 2024 si sono attestate a 993,2 milioni di euro, registrando una diminuzione del 2,3% a cambi costanti rispetto all’anno precedente. Questa contrazione è principalmente attribuibile alla conclusione della licenza Jimmy Choo, il cui impatto negativo si è sentito in tutte le aree geografiche. Tuttavia, escludendo questo effetto, l’andamento delle vendite è risultato leggermente positivo, grazie alla robustezza del mercato europeo.

Tra i marchi che hanno trainato la crescita, spiccano Carrera, David Beckham, Tommy Hilfiger e Carolina Herrera, che hanno performato positivamente in tutti i mercati chiave. Anche Smith e Polaroid, pur avendo incontrato difficoltà nel corso dell’anno, hanno mostrato una ripresa nel quarto trimestre.

Un elemento di rilievo è il raggiungimento di un portafoglio marchi bilanciato tra brand di proprietà e in licenza, con l’acquisizione della licenza perpetua di Eyewear by David Beckham che ha ulteriormente rafforzato questo equilibrio.

Andamento Geografico: Europa Solida, Nord America in Contrazione

L’Europa si è confermata l’area geografica più solida per Safilo, con una crescita mid-single-digit. Francia, Germania e paesi dell’Europa orientale si sono distinti per dinamismo. In Nord America, invece, le vendite hanno subito una leggera contrazione, influenzate da un contesto economico incerto e da dinamiche sfavorevoli per gli occhiali da sole e il settore sportivo.

L’Asia e il Pacifico hanno mostrato un andamento altalenante, con la Cina che emerge come principale motore di crescita, mentre il Sud-Est Asiatico ha registrato una performance più complessa. Il Resto del Mondo ha evidenziato dinamiche contrastanti, con rallentamenti in America Latina, parzialmente compensati dalla ripresa del Brasile e dalla crescita in Medio Oriente.

Miglioramento della Redditività e Solidità Finanziaria

Nonostante il calo delle vendite, Safilo ha conseguito un miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica. Il margine industriale lordo è salito, avvicinandosi al 60% delle vendite, e il margine EBITDA adjusted è cresciuto al 9,4%. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una maggiore efficienza della supply chain e a una gestione efficace dei prezzi di vendita.

Inoltre, l’azienda ha confermato la propria solidità finanziaria, con un Cash Flow da attività operative in crescita, superando i 70 milioni di euro, e un indebitamento netto stabile, nonostante investimenti significativi come l’acquisizione della licenza perpetua e il programma di buyback.

Sostenibilità al Centro della Strategia

Safilo continua a porre grande attenzione alla sostenibilità, accelerando il percorso di decarbonizzazione e implementando iniziative per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intera catena del valore. Tra i risultati raggiunti, spicca la copertura del 95% del fabbisogno di energia elettrica tramite fonti rinnovabili e un significativo aumento della quota di nuove collezioni realizzate con materiali riciclati o bio-based.

Come ribadisce l’Amministratore Delegato: “Nel 2024 abbiamo proseguito con grande impegno nella nostra strategia per un futuro sempre più sostenibile. Abbiamo accelerato il percorso di decarbonizzazione, implementando iniziative mirate a ridurre l’impatto ambientale lungo l’intera catena del valore, in linea con gli obiettivi Scope 1, 2 e 3, convalidati all’inizio dell’anno dalla SBTi. Tra i risultati più significativi, abbiamo raggiunto una copertura del 95% del nostro fabbisogno di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, con la conseguente riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 di circa il 19% rispetto al 2023. Inoltre, si è registrato un notevole progresso nella sostenibilità dei prodotti, con la quota di nuove collezioni realizzate con materiali riciclati o bio-based che è salita dal 17% del 2023 a circa il 23%.”

Prospettive per il 2025: Cautela e Ottimismo

Guardando al futuro, Safilo si mostra cautamente ottimista. Il contesto macroeconomico e geopolitico rimane incerto, rendendo complesse le previsioni a breve termine. Tuttavia, l’azienda si concentra sul rafforzamento delle partnership, sull’agilità operativa e sul continuo miglioramento dei margini e della generazione di cassa.

Conclude Angelo Trocchia: “Guardando al 2025, la complessità dello scenario macroeconomico e geopolitico, e le crescenti sfide ad esso connesse, continueranno a influenzare i mercati in cui operiamo, rendendo particolarmente difficile prevedere l’evoluzione del business nei prossimi mesi. In questo contesto, rimaniamo concentrati sul rafforzamento delle nostre partnership, sull’agilità e sulla flessibilità operativa, con l’obiettivo di cogliere opportunità per tornare alla crescita dei ricavi. Rimane saldo il nostro impegno nel continuo miglioramento dei margini e in una costante generazione di cassa.”