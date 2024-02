Incyte acquista i diritti globali per Tafasitamab da MorphoSys

Incyte ha annunciato di aver stipulato un accordo di acquisto di asset con MorphoSys AG che conferisce a Incyte diritti esclusivi globali per tafasitamab, un’immunoterapia mirata CD19 umanizzata modificata con Fc, commercializzata negli Stati Uniti come Monjuvi® (tafasitamab-cxix) e al di fuori degli Stati Uniti come Minjuvi® (tafasitamab). Nel precedente accordo, MorphoSys e Incyte collaboravano e condividevano i costi dello sviluppo clinico e della commercializzazione di tafasitamab negli Stati Uniti; Incyte aveva diritti esclusivi al di fuori degli Stati Uniti. Ai sensi dei termini del nuovo accordo, MorphoSys riceverà un pagamento di $25 milioni da Incyte e Incyte acquisirà diritti globali per lo sviluppo e la commercializzazione di tafasitamab. Incyte riconoscerà ora ricavi e costi per tutta la commercializzazione e lo sviluppo clinico negli Stati Uniti e MorphoSys non sarà più idonea a ricevere pagamenti futuri per traguardi, divisione dei profitti e royalties. L’accordo è efficace immediatamente.

Oltre alla sua indicazione approvata, tafasitamab viene valutata come opzione terapeutica in trial pivotal in corso per il DLBCL di prima linea, il linfoma follicolare (FL) recidivante o refrattario e il linfoma della zona marginale (MZL) recidivante o refrattario.

“Questo nuovo accordo concluso con MorphoSys dà a Incyte diritti globali esclusivi su tafasitamab e il controllo completo sulle relative attività di sviluppo e commercializzazione, consentendoci di realizzare significative sinergie dei costi ed efficienze operative”, spiega Hervé Hoppenot, nella foto, Amministratore delegato Incyte.