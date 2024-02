«Teniamo a ringraziare TIM per collaborazione di 25 anni che ha consentito alla Serie A di crescere» e in assemblea «si è deliberato il nuovo partner commerciale e main sponsor individuato Eni con Enilive, anche in coerenza con l’agenda di sostenibilità». Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nella foto, nel corso di una conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club, che si è svolta a Milano.

