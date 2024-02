BC Partners cede il Gruppo Forno d’Asolo

BC Partners, primaria società di investimento internazionale, ha raggiunto un accordo per la vendita del Gruppo Forno d’Asolo (“Gruppo FdA”), produttore e distributore d’eccellenza di prodotti da forno surgelati, ad un consorzio formato da Investindustrial e dalla famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, la prima azienda italiana di gelato.

BC Partners ha investito nel Gruppo FdA nel 2018 e, sotto la propria guida e in collaborazione con il management team di FdA, ha trasformato l’azienda in un campione nazionale nei prodotti da forno e pasticceria surgelati. BC Partners ha supportato il Gruppo nelle sue varie iniziative di crescita, dal rafforzamento a livello commerciale e operativo, al completamento dell’offerta di prodotti, alla diversificazione dei canali di vendita fino all’espansione in nuovi mercati internazionali come Stati Uniti, Germania e Francia.

La lunga storia di successo di BC Partners nel collaborare con famiglie e imprenditori si è rivelata determinante nel raggiungimento degli obiettivi di crescita del Gruppo FdA. In soli due anni dall’inizio dell’investimento, BC Partners ha finalizzato quattro acquisizioni strategiche, tutte avvenute lavorando insieme a imprenditori italiani, tra cui l’acquisizione di Bindi, marchio iconico nel mercato della pasticceria italiana con oltre 80 anni di storia.

Guidato da un management team rafforzato negli anni, il Gruppo FdA ha superato con successo le sfide della pandemia di Covid-19 e ha dimostrato un’eccellente crescita negli anni successivi, sia a livello organico che attraverso ulteriori attività di M&A a livello internazionale. FdA ha generato circa 500 milioni di euro di fatturato e oltre 85 milioni di euro di EBITDA nel 2023, quasi quadruplicando le proprie dimensioni dall’ingresso di BC Partners nel Gruppo.

Stefano Ferraresi, Partner di BC Partners, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver lavorato con l’amministratore delegato Alessandro Angelon e il resto del management team di Forno D’Asolo negli ultimi cinque anni. Insieme abbiamo portato l’azienda verso nuovi orizzonti, trasformando un gioiello italiano in un player globale e ambasciatore dell’artigianalità italiana. Sfruttando il nostro track record di quasi quattro decenni di investimenti in Italia e la nostra comprovata esperienza di investimenti di successo nel settore alimentare, abbiamo contribuito al forte sviluppo internazionale dell’azienda e a posizionare il gruppo al meglio per proseguire il suo percorso di crescita”.

Alessandro Angelon, CEO del Gruppo FdA Group, aggiunge: “A nome del team di Forno d’Asolo, vorrei ringraziare BC Partners per il supporto negli ultimi cinque anni. BC Partners è un investitore con una grande reputazione nel mercato italiano, data la sua profonda conoscenza del settore alimentare e la lunga esperienza nell’aiutare le imprese italiane a crescere ed espandersi a livello internazionale. Quando ho conosciuto il team nel 2018, ho subito capito che sarebbe stato il partner ideale per aiutare la nostra azienda a raggiungere nuovi obiettivi. BC Partners ha avuto un ruolo determinante nella creazione di un player globale del settore e ora possiamo guardare avanti con fiducia e continuare il nostro importante percorso di crescita con i nostri nuovi partner”.

Marco Castelli, Head of Consumer di BC Partners, ha dichiarato: “Il Gruppo FdA rappresenta un esempio perfetto degli investimenti che BC Partners ricerca in ambito Consumer, grazie ai suoi prodotti da sempre nella quotidianità delle famiglie italiane, alla forte fidelizzazione della sua base clienti e all’unicità del suo modello distributivo. Il Gruppo gode di un enorme potenziale di consolidamento in alcuni dei più grandi mercati di prodotti da forno e pasticceria surgelati a livello globale e siamo fiduciosi che continuerà il percorso di successo intrapreso“.

BC Partners investe con successo in Italia da quasi 40 anni. L’attuale portafoglio di BC Partners in Italia comprende Fedrigoni, produttore leader a livello mondiale di etichette autoadesive e prodotti per l’imballaggio, e Cigierre, leader nel casual dining italiano. Tra gli investimenti passati di rilievo in Italia da parte di BC Partners figurano, tra gli altri, IMA, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento, e Galbani, leader nella produzione di formaggi.

BC Partners è stata assistita da Rothschild e Unicredit in qualità di advisor finanziari, Latham & Watkins come advisor legale e PwC come advisor per la contabilità. Lo Studio Facchini Rossi Michelutti ha agito in qualità di advisor fiscale dell’operazione.