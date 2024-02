CY4GATE, ricavi superiori a 65 mln

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE, azienda attiva nel settore della cyber security e cyber intelligence a livello nazionale ed europeo, si è riunito per esaminare alcuni Dati Preliminari Consolidati relativi al 31 dicembre 2023.

Gli Ordini raccolti nel corso del 2023 ammontano a € 73 milioni, registrando un aumento del 22% rispetto all’anno precedente.

I Ricavi totali al 31 dicembre 2023 sono superiori a € 65 milioni, con una crescita del 20% rispetto al 2022 e in linea con il risultato pro-forma dell’intero anno 2022.

Il 2023 è stato caratterizzato da incertezza ed instabilità, soprattutto sul mercato estero, con un rallentamento delle attività negoziali nell’ultimo mese dell’anno. Nonostante ciò, l’azienda ha continuato ad investire per ampliare il proprio portfolio prodotti e per prepararsi ad affrontare le sfide future, in un contesto di aumento delle opportunità.

I risultati preliminari confermano che la visione strategica e l’ambizione dell’azienda, supportate da significative operazioni di M&A avvenute nel biennio 2022-2023, stanno portando a un progressivo consolidamento della posizione di leadership di Cy4Gate sia in Italia che all’estero.

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group ha commentato: “Il 2023 è stato caratterizzato da elevata incertezza, anche sui mercati, a causa di contesti geopolitici e strategici complessi da decifrare per via dell’acuirsi di situazioni di instabilità e accesa conflittualità in alcune aree geografiche, che hanno rallentato le attività commerciali estere, specialmente nell’ultimo periodo dell’anno. I dati preliminari 2023 rappresentano una conferma della validità della strategia di business resiliente anche in situazioni di imprevedibilità degli scenari e fanno da sprone a procedere con rinnovato entusiasmo e grinta verso ancor più lungimiranti e robusti traguardi. Il 2024 ci vedrà impegnati nel perseguire importanti obiettivi di crescita in particolare nel segmento della cyber security per il mercato Corporate nazionale e nell’aumentare le quote di export, sapendo di poter contare su un più ampio portfolio di aziende e prodotti frutto di operazioni di M&A positivamente concluse, non ultima in ordine di importanza l’acquisizione di XTN, dello scorso gennaio, che ci permetterà di aprire nuove frontiere di business sul banking, gambling e automotive, completando l’offering con tecnologie allo stato dell’arte e in grado di indirizzare sfidanti requisiti di sicurezza cibernetica ad ampio spettro”.