SWISS annuncia voli diretti da Zurigo a Seoul per l’estate 2024

Swiss International Air Lines (SWISS) espanderà ulteriormente i suoi servizi nel programma estivo 2024 con l’aggiunta di Seoul alla sua rete a lungo raggio in Asia. Accanto alle nuove destinazioni intercontinentali già annunciate di Washington, DC e Toronto, Canada, a ovest, SWISS allargherà anche la sua rete a lungo raggio ad est collegando la capitale sudcoreana di Seoul a Zurigo, in Svizzera.

Seoul, la capitale della Corea del Sud, riceverà per la prima volta i servizi di SWISS nell’estate del 2024. Questa metropoli offre un perfetto mix di fascino tradizionale e modernità contemporanea e delizia i visitatori con attrazioni come il Palazzo Gyeongbokgung e punti di riferimento futuristici come la Torre N Seoul. Allo stesso modo, la Svizzera offre un mix di bellezza naturale e modernità con i suoi paesaggi alpini maestosi, tra cui il Cervino e le cime della Jungfrau, oltre alla vibrante realtà economica e culturale di Zurigo.

“Siamo lieti di continuare a espandere la nostra rete,” afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer di SWISS. “Oltre alle nuove destinazioni a lungo raggio di Washington, DC e Toronto, che abbiamo già annunciato, aggiungeremo la destinazione estremamente attraente di Seoul alla nostra rete asiatica nell’estate del 2024. La capitale della Corea del Sud offre molto sia ai viaggiatori per affari che per piacere. E il nostro nuovo servizio per Seoul ci aiuterà a soddisfare ancora meglio le esigenze dei nostri clienti per servizi diretti da e verso le principali città del mondo.”

Secondo Leo Tonidandel, General Manager Korea, Lufthansa Group Airlines: “Siamo entusiasti di lanciare Seoul come prima nuova destinazione in Asia per SWISS nel 2024. Come vettore premium, SWISS offrirà quattro cabine, inclusi la First Class e la Premium Economy Class, e offrirà ai passeggeri coreani più opzioni quando viaggiano in Europa con voli diretti da Seoul/Incheon a Zurigo e oltre con collegamenti a Zurigo. Inoltre, SWISS, come membro delle Lufthansa Group Airlines, offre ai clienti coreani la possibilità di godere dei servizi combinati con Lufthansa, compreso lo stesso programma miglia e vari benefici.”

SWISS avvierà il suo servizio non-stop tre volte a settimana tra Zurigo e Seoul il 7 maggio 2024. I voli saranno operati con un Airbus A340 dotato di First Class, Business Class, Premium Economy e Economy Class. Il volo in direzione est LX122 partirà da Zurigo alle 13:40 di martedì, venerdì e domenica, atterrando a Seoul alle 08:25 del giorno successivo. Il servizio LX123 in direzione ovest partirà da Seoul lunedì, mercoledì e sabato alle 09:55, arrivando a Zurigo alle 16:50.