Vittorio Sgarbi lascia,”mi dimetto da sottosegretario alla Cultura”

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. “Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario e lo comunicherò nelle prossime ore a Meloni”. Lo ha detto durante l’evento La Ripartenza organizzato da Nicola Porro a Milano.

“Mi dimetto e lo faccio per voi” ha detto il critico d’arte durante la sua lezione su Michelangelo, spiegando che “l’Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che, avendo accolto due lettere anonime, che ha inviato all’Antitrust il ministro della Cultura, io non posso fare una conferenza da Porro”. “Adesso – ha aggiunto – sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario. Comunico ai giornalisti che mi dimetto con effetto immediato e scriverò una lettera a Meloni”.

Martina Mazzeo e Giorgia Petani, AGI