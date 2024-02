Poste Italiane, emesso un francobollo dedicato alla Fiera dell’Arte a Bologna

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “ le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Fiera dell’Arte a Bologna da 1974, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€.

Tiratura: duecenticinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari più la riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa.



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto a cura di Leftloft S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



La vignetta rirpoduce una foto d’epoca raffigurante gli stand della Fiera di Bologna in occasione della seconda edizione del 1975, su cui si staglia il logo della manifestazione fieristica Arte Fiera che compie 50 anni.



Completano il francobollo la legenda “ LA FIERA DELL’ARTE A BOLOGNA DAL 1974”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bologna 34.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.



Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.



Nota: Per i filatelisti tematici, si segnala che Artefiera si svolge all’interno dei padiglioni che furono realizzati su un progetto di vari professionisti, tra cui l’architetto Carlo Melograni a cui sarà dedicato un francobollo nel mese di marzo.