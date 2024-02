“Pop by Nature”: Chiquita e Romero Britto promuovono la creatività e la natura

Chiquita ha lanciato la sua nuova campagna “Pop by Nature”, in collaborazione con l’artista Romero Britto, fondatore del Movimento Happy Art. L’obiettivo della campagna è unire arte e natura, invitando gli amanti delle banane e dell’arte a vivere la vita con un tocco di pop. Il cuore della campagna è un’opera d’arte speciale creata da Romero Britto che illustra la natura vivace delle banane Chiquita. Questo visual vibrante sarà presente su manifesti pubblicitari Out-Of-Home nelle location più iconiche dei mercati chiave, oltre che in campagne digitali ed esperienze interattive, rinforzando lo spirito di Chiquita “It Peels So Good”.

“Chiquita è entusiasta di collaborare ancora una volta con Romero Britto, un artista il cui vivace e ottimistico pop art riflette lo spirito gioioso del nostro marchio”, ha dichiarato Tina Varjabedian, Responsabile delle Comunicazioni Globali di Chiquita. “Questa campagna non è solo una celebrazione della natura naturalmente energetica e unica delle banane Chiquita, ma un invito per tutti a vivere la vita a colori e con positività. Con ‘Pop by Nature’, stiamo ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con l’arte e il cibo, portando infine una prospettiva fresca e vibrante alla vita di tutti i giorni”.

La campagna prevede esperienze coinvolgenti e piattaforme interattive, tra cui manifesti pubblicitari OOH dinamici, esperienze OOH interattive che consentiranno alle persone di colorare l’opera d’arte tramite touchscreen in spazi pubblici come fermate degli autobus, metropolitane e aeroporti, e installazioni d’arte di Britto che trasformeranno le banane Chiquita in installazioni permanenti in città di tutto il mondo.

Per coinvolgere i consumatori di tutto il mondo, Chiquita rilascerà anche una collezione di adesivi “Pop by Nature” ispirata all’arte della campagna di Britto. I consumatori potranno ricreare le sue opere d’arte collezionando tutti e 6 gli adesivi della collezione, che si adatteranno perfettamente per completare il puzzle artistico.

Romero Britto ha dichiarato: “Sono entusiasta di lavorare con un marchio iconico come Chiquita in questa campagna emozionante – la natura tropicale vivace e vivace delle banane Chiquita fornisce una tela divertente per condividere la mia arte e ispirare felicità in miliardi di persone”.

La campagna “Pop by Nature” non solo mostra l’intersezione tra arte e natura, ma invita anche i consumatori ad abbracciare l’anima pop di Chiquita. Dai manifesti pubblicitari interattivi alle coinvolgenti campagne digitali, Chiquita si prepara a fare una dichiarazione artistica e audace nel nuovo anno.