MD rivoluziona i pagamenti: arrivano i buoni pasto digitali con Satispay

MD (nella foto, il patron Patrizio Podini), leader nel settore dei discount, annuncia una pionieristica iniziativa nel campo dei pagamenti digitali. In collaborazione con l’innovativa app di mobile payment Satispay, MD introduce i Buoni Pasto digitali, diventando così la prima catena di discount al mondo ad adottare questa soluzione.

L’obiettivo di questa partnership strategica è quello di promuovere un impatto positivo sulla società attraverso l’introduzione del modello virtuoso dei #buonipasto. A partire da oggi, i Buoni Pasto Satispay saranno accettati come metodo di pagamento in tutti i punti vendita MD presenti in Italia.

Questa nuova opzione di pagamento si inserisce in un contesto che mira a soddisfare le esigenze sia degli esercenti che dei clienti. Gli esercenti, infatti, vedranno di buon occhio l’accettazione dei buoni pasto grazie alle commissioni contenute, mentre i clienti potranno godere di un’esperienza d’acquisto più rapida, fluida e conveniente.

I Buoni Pasto Satispay, completamente digitali, verranno automaticamente caricati su una sezione dedicata nell’app Satispay del lavoratore. Quest’ultimo avrà così la possibilità di utilizzare i buoni pasto per pagare i propri acquisti nei punti vendita MD, eventualmente integrando l’importo con fondi prelevati dal proprio wallet personale.

Questa innovativa soluzione rappresenta un passo avanti nel settore dei pagamenti digitali, offrendo ai consumatori un’alternativa pratica e moderna per gestire le proprie spese quotidiane. La partnership tra MD e Satispay testimonia l’impegno delle due aziende nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per migliorare l’esperienza dei clienti e ottimizzare le operazioni commerciali.