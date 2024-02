La SIA S.p.A., società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, quotata su Euronext Growth Milan, annuncia l’inizio del percorso di rebranding che riflette la dedizione all’innovazione, all’eccellenza e alla continua evoluzione; tale percorso coinvolgerà l’immagine visiva del brand, il logo, il sito web (in fase di lavorazione) e l’immagine con cui La SIA è presente sui Social Media. Dopo i traguardi raggiunti nel 2023, culminati con la quotazione in Borsa, La Sia celebra quest’anno il ventesimo anniversario con l’intento di rinascere con una nuova “identità” e un nuovo “volto” in linea con il processo di maturazione e gli obiettivi dichiarati in fase di IPO. “La quotazione in Borsa ha rappresentato il primo passo, siamo ora entusiasti di presentare un rebranding audace che riflette la nostra voglia di continuare ad innovarci, la nostra modernità e propensione al cambiamento. – ha dichiarato l’AD Maurizio Ciardi (nella foto) – Siamo pronti a guardare al futuro con una nuova brand identity, guidati dalla passione per l’innovazione e la determinazione che ci ha sempre contraddistinti come azienda.” Il primo passo è stato il rinnovo del logo, il quale è rimasto invariato nella sua forma e nel suo font per dare un senso di continuità con i valori storici di La SIA, ma guarda al futuro, con l’eliminazione della traccia rossa, che rimandava all’idea di un perimetro definito del mercato, limitando così le aree di competenza in cui opera l’azienda. Un cambiamento importante è stato apportato al pay off del logo, che è stato modificato da Ingegneria Industriale a Engineering Architecture e tradotto in inglese per riflettere la presenza sul mercato internazionale della società, consolidata dalla quotazione in Borsa. È inoltre stata selezionata la lettera A del logotipo per creare un pittogramma a tetto simmetrico, che rimanda al concetto di casa e rappresenta centralità e sicurezza, in chiave moderna e minimalista. I vantaggi dell’utilizzo di un pittogramma di questa tipologia sono stati molteplici, tra cui la possibilità di declinarlo in numerose varianti attribuibili ai vari argomenti che vengono trattati nella comunicazione di La SIA.