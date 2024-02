Calcio, Mourinho pronto a tornare all’Old Trafford?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, José Mourinho, nella foto, ex allenatore della Roma, sembra avere l’intenzione di tornare al Manchester United, club che ha già guidato dal 2016 al 2018. L’obiettivo sarebbe quello di sostituire Erik ten Hag, attuale allenatore, il cui rendimento non soddisfa le aspettative. Fonti vicine a Mourinho avrebbero dichiarato che l’allenatore portoghese sente di avere “affari in sospeso” dopo la sua partenza dall’Old Trafford nel dicembre 2018. Secondo queste fonti, Mourinho considera il ritorno al Manchester United come una missione futura da compiere. Un amico di Mourinho avrebbe spiegato che l’allenatore nutre l’ambizione di tornare allo United e si sente in debito per come è terminata la sua esperienza precedente. Mourinho ha guidato il Manchester United a partire dal 2016, subentrando a Louis van Gaal. Durante il suo mandato, il club ha vinto l’Europa League e la Carabao Cup nella sua prima stagione, mentre nella stagione successiva ha ottenuto un secondo posto in Premier League, distanziandosi di 19 punti dai rivali del City.