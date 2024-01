Mercato dei succhi di frutta: Dimensioni, crescita e previsioni globali fino al 2032

Il Gruppo IMARC, un’importante azienda di ricerca di mercato, ha recentemente pubblicato un rapporto intitolato “Mercato dei succhi di frutta: tendenze, dimensioni, crescita, opportunità e previsioni globali dal 2024 al 2032”. Lo studio fornisce un’analisi dettagliata del settore, inclusa la quota di mercato, le dimensioni, le tendenze e le previsioni di crescita del mercato globale dei succhi di frutta. Il rapporto include anche un’analisi dei concorrenti e delle regioni, e mette in evidenza gli ultimi progressi del mercato.

Principali punti del rapporto.

Qual è l’entità del mercato dei succhi di frutta?

Le dimensioni del mercato globale dei succhi di frutta hanno raggiunto i 147,5 miliardi di dollari nel 2023. Guardando avanti, il Gruppo IMARC prevede che il mercato raggiungerà i 189,94 miliardi di dollari entro il 2032, registrando un tasso di crescita annuale (CAGR) del 4,29% durante il periodo 2024-2032.

Fattori che influenzano la crescita dell’industria dei succhi di frutta:

• Cambiamenti nei gusti dei consumatori:

L’industria dei succhi di frutta sta vivendo cambiamenti dinamici nelle preferenze dei consumatori. Si nota un aumento della domanda di sapori e tipologie di succhi di frutta, guidato dalla ricerca di esperienze di gusto uniche. Particolarmente evidente tra le fasce più giovani della popolazione, vi è una predisposizione a provare combinazioni di sapori innovative e ad abbracciare ingredienti superfood. Inoltre, è in aumento la preferenza per opzioni premium come i succhi di frutta al 100% e le varianti spremute a freddo, percepite come alternative più salutari rispetto ai succhi con zuccheri aggiunti e conservanti.

• Enfasi su salute e benessere:

Il focus globale su salute e benessere sta influenzando significativamente il mercato dei succhi di frutta. I consumatori cercano sempre più succhi con benefici per la salute aggiunti, come l’arricchimento con vitamine, minerali e antiossidanti. La tendenza verso la consapevolezza della salute si riflette nella crescente popolarità dei succhi biologici e con etichette pulite, rispondendo alla domanda di prodotti privi di additivi artificiali. La consapevolezza delle preoccupazioni dietetiche, come il diabete, sta guidando lo sviluppo di opzioni di succhi a basso contenuto di zuccheri e privi di zuccheri. I produttori stanno rispondendo a queste mutevoli richieste dei consumatori innovando nello sviluppo di prodotti.

• Innovazioni tecnologiche:

Gli sviluppi nelle tecnologie di produzione e confezionamento giocano un ruolo cruciale nella crescita del mercato dei succhi di frutta. Metodi di lavorazione migliorati come la spremitura a freddo e la lavorazione ad alta pressione consentono la produzione di succhi nutrienti con una durata di conservazione prolungata, eliminando la necessità di conservanti. Le innovazioni nel confezionamento, comprese opzioni ecologiche e sostenibili, risuonano con i consumatori attenti all’ambiente. Il confezionamento asettico e le bottiglie PET, tra gli altri progressi tecnologici, migliorano la comodità e la portabilità dei prodotti di succo, soddisfacendo i consumatori in movimento.