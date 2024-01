Higeco sceglie OVHcloud per espandere la sua base clienti: un’infrastruttura gestibile e flessibile

Higeco, al fine di espandere la propria base clienti, ha scelto OVHcloud per ottenere un’infrastruttura gestibile e un monitoraggio agevole delle soluzioni offerte. La missione di Higeco si concentra sulla creazione di sistemi di monitoraggio versatili e flessibili basati su tecnologie all’avanguardia. Questo approccio si traduce nella raccolta sicura dei dati nel cloud, offrendo anche soluzioni verticali personalizzate. In cerca di velocità e facilità di configurazione, Higeco si è rivolta a OVHcloud per ottenere un’infrastruttura in grado di monitorare agevolmente il proprio portfolio di soluzioni.

Dopo un’attenta valutazione dei provider di mercato, Higeco ha scelto OVHcloud per diversi motivi distintivi. Tra questi, l’accesso intuitivo tramite un pannello di controllo, un rapporto costi-benefici ottimale e un supporto tecnico dedicato. L’implementazione delle soluzioni OVHcloud è stata graduale ma determinante, con un passaggio progressivo al Public Cloud per semplificare la gestione e migliorare le prestazioni.

I risultati dell’implementazione delle soluzioni OVHcloud sono stati tangibili, inclusa la facilità e la velocità di gestione dei backup delle istanze e degli snapshot. Questo ha portato a una riduzione significativa dei tempi di ripristino dei PC, passando da trenta minuti a pochi. Higeco e OVHcloud prevedono un’ulteriore espansione della collaborazione, con l’implementazione di soluzioni Bare Metal Scale e test su Kubernetes in programma per i prossimi mesi, oltre alla possibile adozione delle soluzioni DBaaS.

“Alla base della nostra scelta c’è il ruolo chiave del modello di business vincente di OVHcloud, che ha un impatto diretto sui costi. Altri provider adottano un modello di business pay as you go che, in questo caso specifico, non è adattabile alle esigenze dei clienti, in quanto il costo da sostenere è direttamente correlato alla fruizione della piattaforma, rendendolo di conseguenza non prevedibile” ha dichiarato Marco Poloniato, Sales Manager di Higeco.

“Di fondamentale importanza la formazione su Kubernetes fornita da OVHcloud, che ha abbattuto le barriere iniziali di conoscenza tecnica e ha aperto le porte a implementazioni future più avanzate. Il passaggio graduale verso il Public Cloud e l’utilizzo di istanze generiche hanno reso l’infrastruttura economica e sostenibile, consentendoci di fornire un servizio migliore a tutti i clienti”, ha dichiarato Federico Francescon, Software Developer di Higeco.

“Siamo orgogliosi che Higeco, azienda italiana leader nel suo settore, confermi la fiducia in OVHcloud e abbia deciso di ampliare ulteriormente il ricorso alle nostre soluzioni e ai nostri servizi. Questo dimostra che la nostra offerta di oltre 80 soluzioni PaaS, tra cui Kubernetes, DBaaS e AI, risponde perfettamente alle esigenze dei nostri clienti. Continueremo a collaborare con Higeco per contribuire alla loro crescita e supportarli nell’ampliamento del loro portfolio clienti”, ha dichiarato John Gazal, Vice Presidente Sud Europa e Brasile di OVHcloud.