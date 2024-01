De Nora stipula un accordo per sfruttare i servizi di un nuovo workshop in India dedicato al business Electrode Technologies

Industrie De Nora, nella foto il ceo Paolo Dellachà, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, attraverso la sua controllata De Nora India Limited, ha stipulato un accordo per sfruttare i servizi di un nuovo workshop in India, una proprietà industriale situata vicino alla città di Vadodara, nello Stato del Gujrat, per soddisfare le esigenze del mercato locale in termini di assistenza in ambito di elettrodi.

Il nuovo workshop, inaugurato ieri con una cerimonia che ha visto la partecipazione del Top Management locale, sarà totalmente dedicato al segmento Electrode Technolgies, tradizionale core business di De Nora, che fornisce elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali. Tale presidio territoriale permetterà all’azienda di rispondere in maniera ancora più efficace e reattiva alla crescente domanda di servizi legati agli elettrodi a livello locale, avvantaggiandosi di un nuovo centro specializzato per le riparazioni meccaniche degli elettrodi.

Il nuovo presidio si affianca allo stabilimento produttivo di Goa, sede centrale di De Nora in India e centro di eccellenza dedicato ai processi cloro-soda, che dal 1989 soddisfa le aspettative e le esigenze tecniche e professionali dei clienti regionali, in termini di produzione di elettrodi e assistenza tecnica. Lo stabilimento di Goa, infatti, è un complesso all’avanguardia che si estende su oltre 26.000 mq, dotato di impianti e macchinari di ultima generazione.

Vinay Chopra, Managing Director di De Nora India, ha così commentato: “La decisione di far leva sui servizi di questo nuovo workshop rappresenta un impegno tangibile da parte di De Nora per rispondere alle crescenti esigenze del mercato locale. In continuità rispetto a quanto fatto fin dal nostro ingresso nel Paese, miriamo ora a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un’area strategica”.

Robert Scannell, Regional Chief Officer of De Nora EMEA e India, ha aggiunto: “L’inaugurazione di ieri rientra nei piani di De Nora a livello di presidio efficace dei territori esteri in cui è presente. Continueremo ad operare in sintonia con la comunità e nel rispetto delle tradizioni locali, mantenendo inalterata la qualità di prodotti e servizi che hanno sempre contraddistinto l’azienda. In India come negli altri paesi con presenza internazionale, collaboriamo con entusiasmo con i nostri partner e clienti per creare un futuro più sostenibile attraverso l’elettrochimica”.