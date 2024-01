H&M accelera verso la sostenibilità con tre nuovi parchi solari

Il Gruppo H&M, nella foto il ceo Helena Helmersson, gigante della moda internazionale, ha annunciato l’espansione della propria iniziativa di energia rinnovabile in Svezia attraverso la costruzione di tre nuovi parchi solari. Situati a Blekinge, Södermanland e Halland, i parchi avranno una capacità rispettivamente di 13 MW, 6 MW e 4 MW. Attualmente, la costruzione del parco solare di Blekinge è già in corso, mentre i restanti due inizieranno questa primavera, con l’obiettivo di entrare in funzione all’inizio del 2025.

Una volta completati, i parchi solari forniranno energia rinnovabile al Gruppo H&M, contribuendo così alla sua transizione verso fonti energetiche più sostenibili. La proprietà e la gestione dei parchi saranno affidate ad Alight, società specializzata nel settore delle energie rinnovabili. Complessivamente, i tre progetti genereranno almeno 24 GWh di elettricità pulita, sufficiente a coprire il consumo annuo di oltre 4.800 famiglie.

Questo annuncio rafforza la partnership tra il Gruppo H&M e Alight, che hanno precedentemente siglato un Power Purchase Agreement (PPA) nel dicembre 2022 per la costruzione di un parco solare da 100 MW a Hultsfred, in Svezia, in collaborazione con la società francese Neoen.