San Benedetto rivoluziona il benessere con Aquaprotein: la nuova frontiera delle bevande proteiche

In risposta alla crescente tendenza delle scelte orientate alla salute, San Benedetto, nella foto il presidente Enrico Zoppas, la total beverage company, ha lanciato un prodotto innovativo pensato per coloro che dedicano attenzione al mantenimento di uno stile di vita sano e al benessere fisico.

Negli ultimi anni, il mercato ha registrato una crescente richiesta di proposte orientate alla salute. San Benedetto si è collocata all’avanguardia di queste tendenze, rispondendo alle esigenze dei consumatori con una gamma diversificata di prodotti innovativi e di alta qualità adatti a varie occasioni di consumo. Il gruppo veneto si rivolge in particolare a coloro che danno importanza a uno stile di vita salutare, offrendo nuovi prodotti e formati in linea con i loro gusti e le preferenze in continua evoluzione.

La focalizzazione strategica dell’azienda sulla funzionalità dei suoi prodotti l’ha posizionata come leader nel settore, che continua a evolversi. San Benedetto è stata tra le pioniere in Italia, introducendo innovazioni che non solo dissetano e soddisfano il palato, ma apportano anche benefici per la salute.

Uno di questi prodotti innovativi è Aquaprotein, una nuova bevanda con un elevato contenuto proteico, arricchita di zinco e magnesio, dal delizioso gusto di mela e citronella. Ogni porzione di Aquaprotein (15g di proteine) contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e delle ossa. Lo zinco aggiunto aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, mentre il magnesio contribuisce a ridurre la stanchezza, sostenendo il normale funzionamento del sistema nervoso.